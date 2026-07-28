В США объяснили, почему обречена новая амбициозная идея Зеленского RS: разработка системы ПВО Freya не спасет Украину от российских ракетных атак

Разработка европейской системы ПВО Freya не поможет Украине отразить российские ракетные атаки, пишет американский журнал Responsible Statecraft. По мнению издания, анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским проект вряд ли сработает.

Зеленский анонсировал разработку системы ПВО Freya, которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнерами. Однако этот план вряд ли сработает, — говорится в материале.

Авторы статьи предупреждают, что инициатива чревата негативными последствиями, так как Freya не решит проблему ПВО в ближайшей перспективе. К тому же зависимость от иностранных технологий лишь закрепит военно-техническую привязанность Киева к Европе и сделает страну менее защищенной в долгосрочной перспективе.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечал, что для разработки единой системы противоракетной обороны Западу и Украине потребуется не менее одного года. Так он прокомментировал планы Зеленского по созданию антибаллистических установок совместно с ЕС.