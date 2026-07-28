В США объяснили, как пытается схитрить Зеленский Риттер: Зеленский выдает ошибочный удар ВСУ по иранскому судну за услугу США

Президент Украины Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну как помощь США, заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер. По его словам, украинская разведка могла ошибиться при выборе цели, а после выяснения принадлежности судна Киев решил использовать ситуацию в своих интересах.

По мнению аналитика, Зеленский хочет выкрутить ситуацию как помощь Белому дому, так как скоро встречается с американским лидером Дональдом Трампом. Риттер считает, что таким образом украинская сторона пытается показать, что Иран является общей проблемой для Киева и Вашингтона.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран ответит «нахлебнику в Киеве» за совершенную атаку. По словам дипломата, он сообщил об этом в ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе европейской дипломатии Кае Каллас. Позже представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что все покровители Украины должны понести ответственность за атаку на иранское судно.