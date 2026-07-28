Завтрак без лактозы: топ-5 доступных продуктов на замену молоку

Каждый второй россиянин сегодня вынужден отказываться от привычного стакана молока. За последние годы число диагнозов «лактазная недостаточность» выросло в разы. Врачи бьют тревогу: это уже не просто редкая патология, а новый тренд здоровья нации. Как распознать скрытую непереносимость, чем заменить любимые продукты, чтобы не навредить организму, — в материале NEWS.ru.

Что такое непереносимость лактозы и аллергия на белок коровьего молока

Непереносимость лактозы и аллергия на белок коровьего молока — совершенно разные состояния, которые часто путают, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Он пояснил, что при лактазной недостаточности люди испытывают дефицит фермента лактазы, который отвечает за расщепление молочного сахара (лактозы).

«[У пациентов с данным заболеванием] после употребления молочных продуктов могут возникнуть вздутие живота, урчание, боли, повышенное газообразование и диарея», — сообщил Малых.

По его словам, первичная лактазная недостаточность имеет генетические причины и постепенно развивается с возрастом.

«Вторичная возникает вследствие повреждения слизистой оболочки кишечника, например, после перенесенных кишечных инфекций, при целиакии (заболевание, при котором иммунная система человека с генетической предрасположенностью начинает атаковать собственные клетки слизистой оболочки тонкого кишечника в ответ на употребление глютена. — NEWS.ru), воспалительных заболеваниях кишечника или других состояниях», — подчеркнул он.

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По мнению Малых, рост числа случаев вторичной лактазной недостаточности может быть связан как с более частым выявлением заболевания, так и с увеличением числа пациентов, перенесших кишечные инфекции или имеющих хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Эксперты отмечают, что аллергия на белок коровьего молока — это иммунная реакция, при которой организм ошибочно распознает безвредные белки молока как угрозу и запускает защитный ответ.

Сколько россиян страдают непереносимостью лактозы

Ранее ученые из медико-генетического центра Genotek провели крупное генетическое исследование о дефиците лактазы среди россиян. Они выяснили, что наибольшая склонность к непереносимости молочных продуктов наблюдается в Северной Осетии, Чечне и Дагестане. Наименьшая — в Забайкальском крае.

Авторы исследования сообщили, что среди восточных славян лактазная недостаточность встречается у 42,8% населения. Это в полтора раза выше среднеевропейского уровня. При этом ученые пришли к выводу, что у народов Западной Азии, Сибири и Центральной Азии дефицит лактазы встречается чаще, чем у восточных славян.

Между тем специалисты компании Viola и медицинские эксперты в ходе масштабного исследования установили, что с непереносимостью лактозы сталкивается половина населения РФ. В некоторых регионах эта цифра доходит до 70%.

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Чем заменить молоко людям, страдающим непереносимостью лактозы

Большинству пациентов не требуется полностью исключать из рациона молочные продукты, отметил Малых. По его словам, очень часто люди хорошо переносят небольшое количество лактозы, особенно в том случае, если употребляют «молочку» вместе с другой пищей. Кроме того, содержание лактозы существенно отличается в разных продуктах, отметил он.

«Если обычное молоко вызывает неприятные симптомы, его можно заменить безлактозным. По пищевой ценности оно практически не отличается от обычного. Вместо молока можно употреблять кисломолочные продукты (йогурт, кефир), которые многие пациенты переносят лучше благодаря частичному расщеплению лактозы бактериями», — сказал Малых.

Он также порекомендовал ввести в рацион твердые выдержанные сыры, содержащие минимальное количество лактозы, и растительные напитки, например, соевые, если они дополнительно обогащены кальцием и витамином D.

«При необходимости можно приобретать безлактозные йогурты и творог», — подчеркнул врач.

Российские и мультинациональные компании постепенно расширяют линейки безлактозной продукции, хотя она все еще остается нишевой, занимая буквально 3–5% в общих продажах, рассказала в беседе с NEWS.ru нутрициолог Алена Белая.

«Однако ассортимент позиций уже богатый — от молока и сметаны до сыров и мороженого. Эту продукцию можно найти в большинстве торговых сетей», — отметила эксперт.

По ее словам, многие люди, страдающие непереносимостью лактозы, хорошо воспринимают кисломолочные продукты — кефир, йогурт и ряженку, поскольку в процессе ферментации бактерии частично расщепляют лактозу.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что в составе альтернативного молока меньше холестерина, нет лактозы и большое содержание полезных жиров. Она отметила, что ореховые белки помогают снижать «плохой» холестерин и лучше контролировать уровень сахара в крови. Специалист объяснила, что они не вызывают аллергии на бета‑лактоглобулин. При ферментации бактерии разрушают фитиновую кислоту, благодаря чему организм лучше усваивает железо, цинк и кальций.

Ранее доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина рассказала NEWS.ru, что употребление миндального молока помогает поддерживать стройную фигуру. По ее словам, при наличии аллергии на орехи можно сделать выбор в пользу рисового напитка.

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Каким может быть завтрак без лактозы

Малых посоветовал во время завтрака без лактозы приготовить овсяную кашу на безлактозном или обогащенном соевом напитке, омлет, цельнозерновые тосты с авокадо, безлактозный творог, ягоды, орехи или фрукты.

По его мнению, самое главное — не заниматься самодиагностикой и не исключать молочные продукты из рациона только из-за дискомфорта после еды.

«Подобные симптомы могут быть проявлением синдрома раздраженного кишечника, целиакии, воспалительных заболеваний кишечника и других состояний. Диагноз должен подтвердить врач», — отметил он.

В свою очередь Белая рассказала, что во многих твердых и полутвердых сырах, например, в пармезане или гауде, благодаря особенностям их созревания также содержится мало лактозы.

«Однако ее какое-то количество все равно остается в продукте, и индивидуальная переносимость может сильно варьироваться. Многие люди, страдающие непереносимостью лактозы, переходят на растительные белки, употребляя соевое или миндальное молоко вместо коровьего или тофу вместо обычного сыра. Микронутриенты, которые организм традиционно получает из молока, можно добирать и из других продуктов, грамотно составляя свой рацион», — подчеркнула эксперт.

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Масло для приготовления блюд можно заменить на растительные аналоги — кокосовое, авокадо и льняное, порекомендовала в разговоре с NEWS.ru научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо.

«Обязательно нужно проверять этикетки на безлактозных продуктах. В некоторых могут остаться следы молочного белка. Если вы исключаете из рациона молочные продукты, удостоверьтесь в том, что получаете достаточно кальция и витамина D. При необходимости врач может назначить ферментные препараты, чтобы помочь организму расщепить лактозу, а также пробиотики для улучшения состояния микрофлоры кишечника. Если непереносимость лактозы вторичная, то есть появилась на фоне другого заболевания, нужно искать и лечить первопричину», — сказала врач.

По словам Шуппо, необходимо наладить режим сна, управление стрессом, а также ввести регулярную физическую активность. Все это благотворно влияет на работу пищеварительной системы, добавила она.

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