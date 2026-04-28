Составлен список неочевидных продуктов, вызывающих вздутие

Нутрициолог Желянина: овощи и фрукты могут вызывать вздутие

Овощи и фрукты могут вызывать вздутие, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. Она подчеркнула, что многие привыкли считать дискомфорт в животе нормой. Однако, по ее словам, регулярное вздутие явно указывает на неидеальную работу пищеварения.

Вздутие знакомо многим. Некоторые начинают считать его нормой, но если живот регулярно вздувается — это сигнал, что пищеварение работает неидеально. Часто причина кроется в рационе: одни продукты усиливают газообразование, другие — замедляют переваривание пищи или раздражают кишечник. После употребления молока, мороженого, сливок или сырников, даже при отсутствии непереносимости лактозы, могут появиться урчание, спазмы и тяжесть. Обычная и цветная капуста, брокколи, редька и лук богаты клетчаткой и сернистыми соединениями. Иногда они становятся причиной вздутия. Дискомфорт у некоторых также вызывают яблоки, груши, виноград и сухофрукты, — сказала Желянина.

Она добавила, что в этот список входят бобовые продукты: фасоль, горох, чечевица и нут. По ее словам, газированные напитки, свежая выпечка и любые сладости с избытком сахара усиливают процессы брожения и замедляют эвакуацию пищи.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что чеснок противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ. При этом, по ее словам, такой продукт будет полезен пациентам с атеросклерозом, поскольку он помогает разжижать кровь.

Составлен список неочевидных продуктов, вызывающих вздутие
