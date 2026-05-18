В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США

Россия оценивает перспективы сотрудничества с США исключительно по реальным действиям, а не по политическим заявлениям и обещаниям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе. Подход Москвы предполагает приоритет фактических результатов межгосударственного взаимодействия над декларативными формулировками, подчеркнул министр.

Знаете, жизнь, она состоит не только из каких-то обещаний, заявлений, красивых деклараций. Она еще состоит из реальных фактов. И, конечно, мы слушаем и согласны с многими принципами сотрудничества, которые излагают наши партнеры. Но мы не можем игнорировать того, что происходит, как говорится, на земле, — указал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических и миротворческих усилий Вашингтон для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Представитель главы государства подчеркнул важность участия американской стороны в поиске путей дипломатического решения, передает пресс-служба Кремля.

До этого Лавров заявлял, что неспособность Вашингтона продвигать договоренности, достигнутые с Москвой на Аляске, не относится к проблемам России. Он напомнил, что Россия согласилась с предложениями США по итогам саммита в Анкоридже.