17 мая 2026 в 14:30

Россия и Перу подтвердили настрой углубить сотрудничество

Фото: Li Mengxin/XinHua/Global Look Press
Россия и Перу намерены углубить двустороннее сотрудничество в вопросе работы над совместными проектами, сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Так он прокомментировал встречу со старшим должностным лицом иностранного государства в АТЭС Виктором Муньосом.

Высоко оценили сложившийся между нами персональный диалог и многолетнее сотрудничество на уровне двух делегаций, — отметил Бердыев.

Во время встречи стороны отметили значение решений Перу в АТЭС в 2024 году, связанных с «деполитизацией форума, а также продвижением повестки дня в области неформальной экономики, открытой торговли и реформы ВТО».

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году. Бердыев отметил, что уведомил исполнительного директора организации Эдуардо Педросу о принятии Путиным такого решения.

Также помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует принять участие в саммите АТЭС в текущем году. Мероприятие должно пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне.

