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07 июня 2026 в 02:00

Как пережить провал ребенка на ЕГЭ: советы для родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ЕГЭ — серьезное испытание не только для выпускников, но и для их родителей. Неудача на экзамене может стать стрессом для всей семьи. NEWS.ru пообщался с психологом, гештальттерапевтом, кризисным терапевтом Надеждой Шегрен, которая объяснила, как помочь ребенку и себе справиться с этой ситуацией.

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие

Первая реакция на новость о провале может быть эмоциональной, но важно взять себя в руки. Ребенок и так испытывает стресс — ему нужна поддержка, а не упреки. Выслушайте его без осуждения; скажите, что любите независимо от результатов экзамена; дайте время пережить первые эмоции — возможно, понадобится пара дней тишины. Дайте и себе время выдохнуть — не отвечайте в первые минуты, если чувствуете злость или панику. Скажите: «Я вижу, что тебе сейчас тяжело, мы разберемся вместе». Это не попустительство, а ценная опора, которую подросток запомнит на годы вперед.

Шаг 2. Разберитесь в причинах

Поговорите с ребенком откровенно и выясните, что пошло не так во время экзамена. Причины могут быть разными:

  • недостаточная подготовка;

  • волнение и стресс на экзамене;

  • непредвиденные обстоятельства (плохое самочувствие, технические проблемы);

  • завышенные ожидания и давление (со стороны родителей, учителей или самого выпускника).

При этом важно не превратить разговор в допрос. Цель — понять ситуацию, а не найти виноватого.

Шаг 3. Оцените варианты действий

Провал ЕГЭ — не конец света. Есть несколько путей решения проблемы.

  1. Пересдача. В резервные дни или в следующем году. Уточните сроки и правила подачи заявления в школе или на сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ).

  2. Поступление в колледж. Среднее профессиональное образование — хороший старт для карьеры. Многие колледжи принимают без ЕГЭ, по конкурсу аттестата. Основной принцип отбора — расчет среднего балла аттестата, в который входят итоговые оценки по всем предметам. Результаты ЕГЭ и ОГЭ при этом не учитываются.

  3. Выбор вуза с альтернативными испытаниями. Некоторые университеты проводят собственные вступительные экзамены или учитывают дополнительные достижения (олимпиады, портфолио).

  4. Год перерыва. Время для отдыха, подготовки и осмысленного выбора профессии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 4. Помогите составить план

Конкретные шаги снизят тревогу и вернут ощущение контроля. Вместе с ребенком изучите сайты вузов и колледжей — сравните программы, проходные баллы, условия поступления. Рассчитайте сроки подготовки к пересдаче (если она планируется), найдите репетиторов или онлайн‑курсы по проблемным предметам. Также рассмотрите варианты подработки или волонтерства — это поможет развить навыки и определиться с интересами.

Шаг 5. Заботьтесь о психологическом состоянии

Стресс после провала может привести к апатии или депрессии. Что поможет:

  • Режим дня. Сон 7–9 часов, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе.

  • Физическая активность. Спорт снимает напряжение и улучшает настроение.

  • Хобби. Пусть ребенок вернется к занятиям, которые приносят ему радость: музыка, рисование, спорт, общение с друзьями.

  • Профессиональная помощь. Если ребенок замкнулся, потерял интерес к жизни или говорит о собственной несостоятельности, обратитесь к психологу.

Шаг 6. Пересмотрите ожидания

Часто родители проецируют на детей собственные мечты. Провал ЕГЭ — повод задуматься:

  • действительно ли выбранная профессия подходит ребенку;

  • не слишком ли вы давили на него в процессе подготовки;

  • какие таланты и интересы остались без внимания.

Попробуйте обсудить альтернативные пути. Возможно, ребенок всегда хотел стать дизайнером, а вы настаивали на медицинском вузе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 7. Поддерживайте, но не решайте все за него

Задача родителя — быть опорой, а не «спасателем». Позвольте ребенку самостоятельно выбрать стратегию (пересдача, колледж). Так он поймет, что сам принимает решения и способен нести за них ответственность. В конечном счете ошибки — это часть взросления.

Самое главное — избегать фраз по типу: «Мы столько в тебя вложили, а ты…», «Все сдали, один ты не справился», «Теперь ты ничего не добьешься», «Лучше бы ты не родился». Такие слова разрушают самооценку и усугубляют травму. Провал на ЕГЭ — это сложный, но преодолимый этап. Ваша поддержка, вера в ребенка и трезвый анализ ситуации помогут найти выход. Главное, помнить, что успех определяется не одним экзаменом, а умением подниматься после неудач.

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