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03 июня 2026 в 16:47

На ПМЭФ высказались о будущем ЕГЭ

Глава РАО Васильева: в ближайшее время не стоит ждать отмены ЕГЭ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В ближайшее время не стоит ждать отмены единого государственного экзамена, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В разговоре с Lenta.ru она подчеркнула, что такой формат на данном этапе удобен. По ее словам, ЕГЭ позволяет людям из провинции поступить в крупные университеты или институты.

Я считаю, что в ближайшее время это невозможно сделать, и не надо этого делать. Я об этом говорила, будучи министром, и сейчас тоже говорю: все-таки есть определенная возможность ребенку, взрослому человеку сдать экзамены где-то в глубинке и, имея хорошие баллы за ЕГЭ, поступить в какой-то крупный университет или институт, который является его мечтой, — поделилась Васильева.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко сообщил, что мошенники разработали двухэтапную схему обмана выпускников перед экзаменами. Сначала школьникам предлагают купить «страховку» за 1,5–2 тыс. рублей, а затем под различными предлогами выманивают еще 5 тыс. рублей за бесполезные курсы.

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