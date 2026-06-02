Россиянам рассказали, как аферисты разводят выпускников на деньги перед ЕГЭ

Мошенники разработали двухэтапную схему обмана выпускников перед экзаменами, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Сначала школьникам предлагают купить «страховку» за 1,5–2 тыс. рублей, а затем под различными предлогами выманивают еще 5 тыс. рублей за бесполезные курсы.

Выпускнику предлагают «пакет гарантированной страховки» за 1,5—2 тыс. рублей — якобы за это ему пришлют персональные ответы по номеру варианта КИМ, который он получит на экзамене. За день до ЕГЭ появляется видеоинструкция от «эксперта» — тот объясняет, что передать ответы не получится из-за ужесточения контроля со стороны Рособрнадзора. Вместо этого школьника зовут купить «ускоренные видеокурсы от составителей КИМ» — уже за 5 тыс. рублей, — сказал он.

Эксперт также рассказал о другой уловке: перед началом экзаменов злоумышленники публикуют в мессенджерах и на сайтах объявления о продаже «стопроцентных» ответов по всем предметам и регионам. Деньги они просят перевести на карту, часто анонимную. После оплаты, по его словам, жертвы либо не получают ничего, либо им отправляют бесполезные старые материалы, не имеющие отношения к реальным заданиям.

Ранее в МВД РФ сообщили, что перед Днем России мошенники активизировали рассылку фальшивых сообщений о «государственных выплатах» через мессенджеры и почту. Праздничные эмоции, пояснили в ведомстве, притупляют у людей бдительность, чем и пользуются злоумышленники.