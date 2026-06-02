02 июня 2026 в 12:19

Тигры-людоеды напали на группу женщин

В Индии тигры растерзали четырех сборщиц листьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники департамента лесного хозяйства индийского штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов, напавших на группу из 13 женщин, сообщает Hindustan Times. Жертвами хищников, которые 22 мая атаковали сборщиц листьев дерева тенду, стали четыре индианки, остальным удалось спастись.

Лесники сообщили, что поймали тигрицу и одного тигренка. Еще двух молодых хищников продолжают выслеживать. Представители властей расставили в джунглях более 30 фотоловушек, а также клетки-ловушки с приманками. В деревнях около места происшествия усилили патрулирование.

По данным издания, первоначально предполагалось, что нападение совершил один зверь. Однако позже выяснилось, что это была самка с тремя подросшими тигрятами.

В апреле хищник растерзал мужчину, который шел на свадьбу, останки погибшего обнаружили в 500 метрах от дома. Инцидент произошел в индийской деревне Бхадьюни. Мужчина отправился на свадьбу друзей, но на следующий день не вернулся домой. При этом за три дня до этого в районе близлежащего города Бхимтал хищник утащил женщину в джунгли и жестоко расправился с ней.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

