28 мая 2026 в 16:20

Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Четыре амурских тигра прибыли в Казахстан с Дальнего Востока, сообщило агентство RT. Речь идет о двух взрослых хищниках, добытых в естественной среде, и двух детенышах из реабилитационного центра.

Хищников поместили на карантин. Планируется, что взрослых тигров выпустят в дикую природу через два месяца, а молодняк будет выпущен в 2027 году.

Туранский тигр исчез на своей исторической территории в Казахстане к середине прошлого века. В 2010 году республика объявила о планах по восстановлению популяции, а в 2015 году исследователи установили генетическую идентичность этого вида с амурским. Десять лет спустя Путин и Токаев утвердили совместную программу по завозу и адаптации крупных кошек.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие отношений между Россией и Казахстаном стало святой обязанностью настоящих и будущих лидеров двух стран. По словам политика, Астана ставит сотрудничества с Москвой в приоритет.

До этого президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана. Церемония прошла в рамках государственного визита российского лидера в Астану.

Казахстан
Казахстан
тигры
Россия
