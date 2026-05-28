«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слова «вигвам» и «оттягивание»

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «радиостанция Судного дня» и «Жужжалка», прозвучали слова «вигвам» и «оттягивание», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сообщения были зарегистрированы в четверг, 28 мая.

НЖТИ 52399 ОТТЯГИВАНИЕ 7544 9495 <...> НЖТИ 36569 ВИГВАМ 8311 9799, — сказано в послании.

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Существует множество теорий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее станция УВБ-76 вышла в эфир с новым кодированным посланием. В сообщении прозвучало слово «паранойя».

До этого стало известно, что жители города Заполярного в Мурманской области начали слышать странный шум, который доносится из самой глубокой в мире скважины. Объект, построенный в 1970-х, притягивает диггеров и любителей заброшенных мест. Недавно туда приехали исследователи аномалий из Санкт-Петербурга. Они вооружились сверхчувствительным микрофоном и провели ночную запись.

