«Был денацифицирован»: американский наемник умер в зоне СВО Вступивший в «Азов» наемник из США был уничтожен российскими военными

Американский наемник Карстен Тревор Гринчерч, вступивший в ряды украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), был убит в боях в зоне СВО, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc. По информации источников, 29-летний бывший морской пехотинец армии США прибыл на территорию Украины некоторое время назад.

Карстен сражался на стороне нацистов в составе 12-й бригады специального назначения «Азов» и был денацифицирован российской армией в районе Доброполья, — подтвердил источник.

На данный момент какие-либо точные сведения и подробности об обстоятельствах ликвидации этого иностранного боевика полностью отсутствуют. Солдат удачи был уничтожен на Добропольском направлении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.