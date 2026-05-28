28 мая 2026 в 16:57

«Был денацифицирован»: американский наемник умер в зоне СВО

Вступивший в «Азов» наемник из США был уничтожен российскими военными

Фото: Социальные сети
Американский наемник Карстен Тревор Гринчерч, вступивший в ряды украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), был убит в боях в зоне СВО, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc. По информации источников, 29-летний бывший морской пехотинец армии США прибыл на территорию Украины некоторое время назад.

Карстен сражался на стороне нацистов в составе 12-й бригады специального назначения «Азов» и был денацифицирован российской армией в районе Доброполья, — подтвердил источник.

На данный момент какие-либо точные сведения и подробности об обстоятельствах ликвидации этого иностранного боевика полностью отсутствуют. Солдат удачи был уничтожен на Добропольском направлении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.

