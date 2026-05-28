Ректор Бауманки раскрыл главную задачу вузов в эпоху ИИ

Вузы должны, с одной стороны, научить студентов пользоваться искусственным интеллектом, а с другой — сделать так, чтобы они продолжали получать знания самостоятельно, заявил ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин на круглом столе «Новая модель высшего образования: прием и обучение в пилотных вузах в 2026 году». Он назвал ИИ прекрасным и очень сложным инструментом, без которого невозможно быть конкурентоспособным в будущем, передает корреспондент NEWS.ru.

С одной стороны, мы должны научить пользоваться этим инструментом, а с другой — придумать, как сделать так, чтобы [студенты] продолжали получать знания самостоятельно, не используя этот костыль, который не нужен для получения знаний и навыков. Он нужен для решения реальных задач. Это очень интересная педагогическая проблема, — отметил Гордин.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что чтение развивает те качества, которые выделяют человека среди искусственного интеллекта. По его мнению, без чтения человек не сможет конкурировать с нейросетью.