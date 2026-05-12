Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению Сотрудники Ozon тратят около 67 часов в год на внутреннее обучение

Количество обучающих материалов на платформе «Ozon Универ» за год выросло почти на 16% — до 4,4 тысячи программ. Среди них есть как обязательные дистанционные курсы по информационной безопасности, охране труда и защите персональных данных, так и программы по расширению профессиональных компетенций. За год 16 тыс. сотрудников более 172 тыс. раз посетили внутренние образовательные мероприятия. Всего прошло более 13,2 тыс. мероприятий. Среднее количество часов обучения на одного сотрудника достигло 66,7 часа в год

В 2025 год «Ozon Универ» завершил переход к регулярному циклу обучения софт-скиллс в формате школ. Всего реализовано более 80 комплексных программ, дополнительно открыт формат ежемесячных вебинаров. Курсы по развитию навыков управления, коммуникации, мышления, публичных выступлений и других компетенций успешно завершили 10 тыс. сотрудников. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.

Фокус на развитие управленческих навыков

Основной упор Ozon — развитие управленческой линейки: запущена программа «Руководитель как фасилитатор», в третий раз началась talent-программа для мидл-менеджеров Shift и реализована программа для топ-менеджеров Growth совместно со Школой бизнеса Сколково. Вместе с учебным центром «Система» компания организовала кобрендинговую программу дополнительного профессионального образования. Кроме того, «Ozon Универ» стал организатором отраслевой конференции для директоров корпоративных университетов совместно с компанией Mango и провел первую премию, в рамках которой было подано более 1000 заявок от сотрудников на лучшие проекты и практики в обучении и развитии.

Несколько раз в год цифровая платформа проводит для сотрудников интенсивные образовательные кампании по ключевым темам корпоративной культуры и управленческих навыков «Месяц Про». Такое обучение включает в себя вебинары, онлайн-курсы, подкасты, конкурсы и розыгрыши призов.

За год мы получили более 80 запросов на бизнес-игры, фасилитации и точечные тренинги по soft skills, управленческим и цифровым навыкам. Сейчас нашим приоритетом остается развитие управленческих и личностных навыков сотрудников, подготовка и развитие руководителей разного уровня, совершенствование внутренней экспертизы и комьюнити, а также усиление проектов для молодежи, школьников и студентов, сотрудничество с вузами, — рассказала директор по обучению и развитию Ozon Елизавета Князева.

Не только для сотрудников: детские и молодежные обучающие программы

Ozon заметно расширил образовательный контур для детей сотрудников. В рамках Ozon Junior более 80 молодых людей прошли оплачиваемую летнюю практику по семи бизнес-направлениям компании. Программу Ozon Junior&Route Kids по программированию, английскому языку и математике для детей сотрудников от семи до 14 лет с сентября 2025 по апрель 2026 года посетили 134 ребенка. В семейных мероприятиях, настольных играх и киновечерах, поучаствовали около 1000 сотрудников и членов их семей.

Компания продолжает развивать спонсорские программы, поддерживая заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников. 220 победителей получили стипендиальную поддержку на первый год обучения в вузах. В сезоне 2025 года, где соревновались свыше 4,5 тыс. участников, компания поддержала олимпиадников по 24 предметам.