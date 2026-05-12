День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:00

Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению

Сотрудники Ozon тратят около 67 часов в год на внутреннее обучение

Фото: Пресс-служба Ozon
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество обучающих материалов на платформе «Ozon Универ» за год выросло почти на 16% — до 4,4 тысячи программ. Среди них есть как обязательные дистанционные курсы по информационной безопасности, охране труда и защите персональных данных, так и программы по расширению профессиональных компетенций. За год 16 тыс. сотрудников более 172 тыс. раз посетили внутренние образовательные мероприятия. Всего прошло более 13,2 тыс. мероприятий. Среднее количество часов обучения на одного сотрудника достигло 66,7 часа в год

В 2025 год «Ozon Универ» завершил переход к регулярному циклу обучения софт-скиллс в формате школ. Всего реализовано более 80 комплексных программ, дополнительно открыт формат ежемесячных вебинаров. Курсы по развитию навыков управления, коммуникации, мышления, публичных выступлений и других компетенций успешно завершили 10 тыс. сотрудников. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.

Фокус на развитие управленческих навыков

Основной упор Ozon — развитие управленческой линейки: запущена программа «Руководитель как фасилитатор», в третий раз началась talent-программа для мидл-менеджеров Shift и реализована программа для топ-менеджеров Growth совместно со Школой бизнеса Сколково. Вместе с учебным центром «Система» компания организовала кобрендинговую программу дополнительного профессионального образования. Кроме того, «Ozon Универ» стал организатором отраслевой конференции для директоров корпоративных университетов совместно с компанией Mango и провел первую премию, в рамках которой было подано более 1000 заявок от сотрудников на лучшие проекты и практики в обучении и развитии.

Несколько раз в год цифровая платформа проводит для сотрудников интенсивные образовательные кампании по ключевым темам корпоративной культуры и управленческих навыков «Месяц Про». Такое обучение включает в себя вебинары, онлайн-курсы, подкасты, конкурсы и розыгрыши призов.

За год мы получили более 80 запросов на бизнес-игры, фасилитации и точечные тренинги по soft skills, управленческим и цифровым навыкам. Сейчас нашим приоритетом остается развитие управленческих и личностных навыков сотрудников, подготовка и развитие руководителей разного уровня, совершенствование внутренней экспертизы и комьюнити, а также усиление проектов для молодежи, школьников и студентов, сотрудничество с вузами, — рассказала директор по обучению и развитию Ozon Елизавета Князева.

Не только для сотрудников: детские и молодежные обучающие программы

Ozon заметно расширил образовательный контур для детей сотрудников. В рамках Ozon Junior более 80 молодых людей прошли оплачиваемую летнюю практику по семи бизнес-направлениям компании. Программу Ozon Junior&Route Kids по программированию, английскому языку и математике для детей сотрудников от семи до 14 лет с сентября 2025 по апрель 2026 года посетили 134 ребенка. В семейных мероприятиях, настольных играх и киновечерах, поучаствовали около 1000 сотрудников и членов их семей.

Компания продолжает развивать спонсорские программы, поддерживая заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников. 220 победителей получили стипендиальную поддержку на первый год обучения в вузах. В сезоне 2025 года, где соревновались свыше 4,5 тыс. участников, компания поддержала олимпиадников по 24 предметам.

Общество
Ozon
обучение
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Mash: Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.