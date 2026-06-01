Ученые нашли на Солнце дыру в форме треугольника РАН: на Солнце образовалась корональная дыра в форме треугольника

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали в Telegram-канале, что обнаружили на Солнце корональную дыру, которая по форме напоминает треугольник. Согласно прогнозам, она может вызвать небольшие изменения магнитного поля 3 июня.

Прогнозируются слабые возмущения 3 июня, в среду. Их источник — небольшая корональная дыра, образующая прямоугольный треугольник (хоть теорему Пифагора проверяй), видна на поступающих изображениях в самом центре диска, — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что назвать звезду полностью спокойной пока нельзя из-за высокого фонового излучения, которое свидетельствует о скрытой активности. При этом мощных выбросов плазмы с поверхности Солнца ожидать не стоит. Хотя начало лета выглядит относительно спокойным, окончательные выводы об активности светила можно будет сделать только через три месяца, подчеркнули ученые.

Между тем президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что связь между повышенной солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей существует, но остается незначительной. Однако ученые фиксируют рост влияния солнечных процессов на спутниковую инфраструктуру и технологические системы.