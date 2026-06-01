Психолог ответила, почему детям нельзя запрещать злиться

Злость является одной из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать эту эмоцию, а не запрещать ее, предупредила детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. В разговоре с Readovka.News специалист подчеркнула, что впервые такая эмоция у детей проявляется с двухлетнего возраста.

Она уточнила, что «удобный» для взрослых ребенок часто переходит к аутоагрессии, когда злость направлена на него самого. По словам специалиста, это может негативно отразиться на человеке. Поэтому, предупредила Дугенцова, родителям надо учить детей злиться на собственном примере.

