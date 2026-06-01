01 июня 2026 в 18:28

Экс-премьер указал на одну проблему, касающуюся детей

Президент РКС Степашин назвал дороговизну детских книг большой проблемой

Сергей Степашин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Детские книги должны быть дешевле, заявил бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. По его словам, которые приводит ИС «Вести», в России готовится программа поддержки детского чтения.

Хотелось бы, чтобы детская книга была подешевле, с одной стороны. Ну и, конечно, надо от макулатуры детей защищать. <…> Тем более новые законы появились очень непростые для литературы. Вот этим занимается сегодня Российский книжный союз. <…> Одна проблема для меня лично — это то, что книга детская дороговата, — заявил он.

Ранее Степашин заявил, что Российский книжный союз будет использовать особый механизм для проверки литературы на соответствие новому закону о запрете пропаганды. По его словам, для этой масштабной задачи планируется использовать искусственный интеллект.

Также Степашин заявил, что уехавшие за рубеж российские писатели и деятели культуры не востребованы за границей. По его словам, эмигрировавшие артисты и литераторы вынуждены активно высказываться. Все это необходимо для того, чтобы оправдывать как свое положение, так и заработок.

Сергей Степашин
книги
Общество
Россия
