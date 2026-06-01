01 июня 2026 в 18:44

Ветеринар из Приморья при загадочных обстоятельствах пропала на Пхукете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Пхукете при загадочных обстоятельствах пропала 43-летняя ветеринар из Приморского края, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, родные женщины подозревают, что она стала жертвой мошенника, охотящегося за ее деньгами.

Женщина отправилась в Таиланд в начале апреля, впервые за долгое время взяв отпуск на два месяца. Почти сразу ее начали преследовать странные неудачи. Сначала россиянка оказалась в больнице из-за ожога от медузы, затем провела несколько дней в полицейском участке, а позже ее укусила дикая обезьяна.

Подруги заметили, что на видеозвонках женщина сильно изменилась внешне, и заподозрили, что она стала употреблять наркотики. Перед исчезновением ветеринар познакомилась с молодым человеком, о котором почти ничего не рассказывала близким. В последний раз она выходила на связь 25 мая. Во время видеозвонка она прошептала подруге: «Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы». После этого ее аккаунты в соцсетях затихли.

Родственники и друзья подозревают, что возлюбленный женщины интересуется прежде всего ее состоянием. В России у женщины есть две квартиры, автомобиль Lexus и сбережения на счетах. Близкие уже обратились за помощью в консульство.

Ранее в Кемеровской области турист заблудился на территории аэропорта после того, как вышел покурить перед ночным рейсом. Нашелся мужчина только под утро.

Мир
туристы
Россия
Пхукет
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
