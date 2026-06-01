Захарова сделала важное заявление об отношении России к ЗАЭС Захарова: Россия продолжит поддерживать безопасность на ЗАЭС

Россия продолжит поддерживать безопасность на Запорожской атомной электростанции, следует из заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Она добавила, что Москва ждет от МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси честной оценки действий украинской стороны.

Со своей стороны продолжим делать все возможное для поддержания безопасного функционирования ЗАЭС, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что ВСУ своими безрассудными действиями доказывают готовность ставить под удар ядерную безопасность крупнейшей в Европе АЭС. По ее словам, Киев и Запад понимают, но уже не в первый раз выказывают пренебрежение к жизням мирного населения.

Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, — указала Захарова.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиация не знает границ, а европейские лидеры своим равнодушием к атакам на Запорожскую АЭС подвергают риску собственные народы. Он указал, что беспечность Брюсселя в ответ на удары Киева по станции граничит с опасной игрой.