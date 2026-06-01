Россия продолжит поддерживать безопасность на Запорожской атомной электростанции, следует из заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Она добавила, что Москва ждет от МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси честной оценки действий украинской стороны.
Со своей стороны продолжим делать все возможное для поддержания безопасного функционирования ЗАЭС, — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что ВСУ своими безрассудными действиями доказывают готовность ставить под удар ядерную безопасность крупнейшей в Европе АЭС. По ее словам, Киев и Запад понимают, но уже не в первый раз выказывают пренебрежение к жизням мирного населения.
Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, — указала Захарова.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиация не знает границ, а европейские лидеры своим равнодушием к атакам на Запорожскую АЭС подвергают риску собственные народы. Он указал, что беспечность Брюсселя в ответ на удары Киева по станции граничит с опасной игрой.