Молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают «зеленый свет» для дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение, передает ТАСС.

Молчание, отсутствие оценок и персонификации рисков — это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова, — сказал он.

Ранее руководитель Росатома отметил, что радиация не имеет границ, а равнодушие европейских политиков к ударам по Запорожской АЭС угрожает их собственным согражданам. По его словам, Брюссель своей беспечностью в ответ на атаки Киева буквально «играет с огнем».

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси объективной оценки действий Киева в связи с ударом по Запорожской АЭС. По словам дипломата, этот инцидент, устроенный украинскими властями во главе с Владимиром Зеленским, не может быть проигнорирован.