ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 19:17

Лихачев раскрыл, кто дает «зеленый свет» атакам ВСУ на ЗАЭС

Лихачев: молчание МАГАТЭ способствует эскалации ситуации вокруг ЗАЭС

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают «зеленый свет» для дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение, передает ТАСС.

Молчание, отсутствие оценок и персонификации рисков — это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова, — сказал он.

Ранее руководитель Росатома отметил, что радиация не имеет границ, а равнодушие европейских политиков к ударам по Запорожской АЭС угрожает их собственным согражданам. По его словам, Брюссель своей беспечностью в ответ на атаки Киева буквально «играет с огнем».

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси объективной оценки действий Киева в связи с ударом по Запорожской АЭС. По словам дипломата, этот инцидент, устроенный украинскими властями во главе с Владимиром Зеленским, не может быть проигнорирован.

Россия
Запорожская область
Алексей Лихачев
ЗАЭС
ВСУ
МАГАТЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.