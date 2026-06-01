Мешала спать: мать села на 17 лет за убийство восьмимесячной дочери

В Башкирии мать убитого младенца выслушала приговор. Женщину признали виновной в убийстве восьмимесячной малышки. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Мама из Благовещенска

Перед судом предстала уроженка Амурской области, которая, находясь на территории Башкирии, расправилась со своей восьмимесячной дочерью. Подсудимой на момент вынесения приговора 29 лет. По данным пресс-службы судов Республики Башкортостан, женщине вменяли три статьи. Кроме убийства ей инкриминировали причинение среднего вреда здоровью и истязание.

Согласно отчету Фемиды, мать издевалась над дочерью в период с августа 2024 года по февраль 2025 года.

«В период с августа 2024 по февраль 2025 года осужденная ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, причиняя малолетней дочери вред здоровью и развитию», — сообщили в пресс-службе судов.

Морила голодом и пыталась заглушить

Мать оставляла младенца без еды, кричала на девочку из-за громкого плача, а также пыталась заглушить ее различными средствами, в том числе пыталась заклеить рот ребенка скотчем.

«Она ограничивала ребенка в еде, что привело к медленному набору веса, не следила за гигиеной, пресекала плач криком, сильной тряской и нанесением ударов по телу. Кроме того, она негативно воздействовала на психику ребенка путем включения громких звуков, накрывала лицо и тело тканью, связывала область рта, в душном помещении одевала в теплую одежду, оскорбляла, лишая развития и ставя жизнь под угрозу», — рассказали в суде.

Этим же доводам вторили в Следственном комитете. Девочка стремительно худела и не развивалась.

«Женщина не обеспечивала девочке надлежащий уход и питание, игнорировала рекомендации врачей и не обращалась за медицинской помощью при необходимости, что привело к дефициту веса и задержке развития младенца», — добавили в Следкоме.

Telegram-канал Mash Batash пишет, что у девочки посмертно были диагностированы переломы ребер. А за три месяца до убийства мать уже ломала девочке ребро.

На три года меньше, чем просила прокуратура

Ночью 18 февраля 2025 года женщина убила дочь. Поводом стало то, что девочка мешала ей спать своими криками.

По данным Mash Batash, в зале суда женщина вину не признала. Telegram-канал «Поток» утверждает, что мать все-таки частично признала вину и просила не лишать ее свободы.

Суд приговорил ее к 17 годам колонии общего режима. Прокуратура при этом запрашивала срок на три года больше. Адвокат и подсудимая в защите ссылались на то, что женщина переживала послеродовую депрессию в момент совершения убийства.

