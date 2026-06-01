01 июня 2026 в 20:10

В МЧС раскрыли, запретят ли в России парковку электромобилей

МЧС: новые правила не устанавливают запрет на парковку электромобилей

Новые правила пожарной безопасности для автостоянок, вступившие в силу с 1 июня, не запрещают парковку электромобилей, сообщила пресс-служба МЧС России. Документ касается только проектирования и строительства новых парковок и не распространяется на уже действующие объекты.

В ведомстве разъяснили: электрокары можно по-прежнему оставлять на открытых площадках, никаких дополнительных запретов нововведения не содержат. Также документ не усиливает наказание за несоблюдение противопожарных норм.

В МЧС подчеркнули, что документ, наоборот, упрощает создание инфраструктуры для электрического транспорта. Свод правил разрешает увеличивать количество парковочных мест для электрокаров и зарядных станций в подземных гаражах, если соблюдаются нормы пожарной безопасности, а также дополняет перечень мер по недопущению распространения огня.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что с 1 июня электромобили разрешено парковать только в специально выделенных зонах в целях пожарной безопасности. Такая мера, по его словам, вызвана риском возгорания таких машин.

