В России пересчитали число детей в детдомах Львова-Белова: число детей в детдомах в России сократилось на 18,3% за два года

Число детей, проживающих в детских домах и приютах в России, за неполные два года сократилось на 18,3%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с Владимиром Путиным. Сейчас оно составляет около 49 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Мы собирали свою статистику, чтобы понимать, какое фактическое количество детей проживает в детских домах, приютах, и за два неполных года нам удалось при поддержке семей снизить на 18,3 процента эту цифру — с 60 тыс. до 49 тыс. То есть сейчас эта цифра — 49 тыс., — сказала Львова-Белова.

По ее словам, параллельно в регионах велась работа по перепрофилированию детских домов и приютов в семейные центры поддержки. Они ориентированы на сохранение семьи и помощь без разлучения детей с родителями.

Также она сообщила, что количество стационарных мест было сокращено примерно на 19%, а высвободившиеся ресурсы направили на поддержку семей. По ее словам, это позволило избежать необоснованного размещения детей в учреждениях при наличии альтернативных решений.

Ранее Львова-Белова сообщила, что с начала специальной военной операции в России погибли 85 детей. Еще 220 детей получили ранения.