Львова-Белова раскрыла число погибших за время СВО детей

Львова-Белова сообщила о гибели 85 детей с начала СВО

С начала специальной военной операции в России погибли 85 детей, сообщила ИС «Вести» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Еще 220 детей получили ранения.

У нас с начала специальной военной операции 85 детей погибло, 220 детей были ранены, — сказала Львова-Белова.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка сообщила, что провела встречу со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. В ходе беседы омбудсмен проинформировала собеседницу о преступлениях украинской стороны в отношении несовершеннолетних россиян.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила примерно 600 заявлений от россиян и украинцев, выразивших желание переселиться в Россию. Причиной, по данным омбудсмена, служат политические гонения со стороны украинских властей. По ее словам, людей на Украине преследуют за пророссийскую позицию и интерес к России.