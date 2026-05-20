Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:32

Львова-Белова предупредила о новом мошенничестве с электронными дневниками

Мошенники начали обзванивать детей под видом сотрудников школы

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники стали звонить детям под видом сотрудников школы или «службы поддержки электронного дневника», заявила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, злоумышленники просят ребенка назвать СМС-код якобы для «восстановления доступа» к дневнику.

Ребенку звонят якобы из школы или «службы поддержки электронного дневника» и просят назвать код из СМС. <...> Получив код, злоумышленники получают доступ к аккаунтам ребенка — электронному дневнику, «Госуслугам» и другим сервисам, — подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, аферисты активно используют темы, связанные с ЕГЭ и ОГЭ. Они в том числе рассылают фальшивые ссылки для «проверки пропуска на экзамен», предлагают купить «ответы и экзаменационные материалы», звонят от имени экзаменационных комиссий с требованием срочно «подтвердить данные», резюмировала Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать жертвам фейковые билеты в театр. По информации правоохранителей, аферисты отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах. Особенно их внимание привлекают те, кто жалуется на трудности купить билет на спектакль.

Общество
Россия
Мария Львова-Белова
телефонные мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа
«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.