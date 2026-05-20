Львова-Белова предупредила о новом мошенничестве с электронными дневниками Мошенники начали обзванивать детей под видом сотрудников школы

Мошенники стали звонить детям под видом сотрудников школы или «службы поддержки электронного дневника», заявила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, злоумышленники просят ребенка назвать СМС-код якобы для «восстановления доступа» к дневнику.

Ребенку звонят якобы из школы или «службы поддержки электронного дневника» и просят назвать код из СМС. <...> Получив код, злоумышленники получают доступ к аккаунтам ребенка — электронному дневнику, «Госуслугам» и другим сервисам, — подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, аферисты активно используют темы, связанные с ЕГЭ и ОГЭ. Они в том числе рассылают фальшивые ссылки для «проверки пропуска на экзамен», предлагают купить «ответы и экзаменационные материалы», звонят от имени экзаменационных комиссий с требованием срочно «подтвердить данные», резюмировала Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать жертвам фейковые билеты в театр. По информации правоохранителей, аферисты отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах. Особенно их внимание привлекают те, кто жалуется на трудности купить билет на спектакль.