В «России Православной» осудили идею о разрешении вступать в брак с 14 лет Зампред ВРНС Иванов осудил идею разрешить россиянам вступать в брак с 14 лет

Председатель общественного движения «Россия Православная», заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов вступил против идеи разрешить россиянам вступать в брак с 14 лет. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что данная инициатива не поможет решить демографические трудности и лишит подростков детства.

Идея снижения возраста вступления в брак под предлогом «физиологической готовности» девушки к рождению детей вызывает у меня категорическое неприятие. Физиологическая способность родить ребенка — это не основание для заключения брака. Это не просто биологический акт. Это духовный союз, предполагающий психологическую, нравственную и социальную зрелость. Девочка в 14–15 лет, чей организм еще формируется, чья психика не готова к ответственности за мужа и ребенка, не может быть женой и матерью в полном смысле этого слова. Ее детство будет украдено, — прокомментировал Иванов.

Он подчеркнул, что детей нужно оберегать, а не бросать в мир взрослых, к которому они не готовы. По словам зампреда ВРНС, идею снижения брачного возраста преподносят как заботу о демографии. Однако, как отметил общественник, традиционные ценности предполагают воспитание девочек в чистоте, целомудрии и уважении к себе и своему телу.

Статистика неумолима: ранние браки, как правило, заканчиваются разводами, а ранняя беременность — абортами и тяжелыми последствиями для здоровья. Такие браки не укрепляют семью, а разрушают ее. Они не улучшают демографию, так как дети, рожденные от юных матерей, часто имеют проблемы со здоровьем и развитием. Семья — это великое таинство, а не способ решения демографических проблем. И вступать в него нужно осознанно, в совершеннолетии, когда человек уже закончил школу, получил профессию и готов взять на себя ответственность за будущих детей, — заключил Иванов.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. По его словам, это поможет улучшить демографическую ситуацию и физиологические тенденции.