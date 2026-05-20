Девочка-партизанка, налет на заводы, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 20 мая

В ночь на 20 мая над Россией сбили почти 300 украинских беспилотников. На территории двух предприятий под Нижним Новгородом после падения обломков БПЛА возник пожар. В Белгородской области при налете дрона пострадал водитель скорой помощи. На Кубани местный житель планировал совершить диверсию по заданию Киева. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 20 мая ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Украинские беспилотники также были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Татарстаном. ВСУ пытались атаковать Московский регион, а также акватории Азовского и Черного морей.

После семи часов утра 20 мая ВСУ предприняли новые попытки атак. В ведомстве подчеркнули, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 61 украинский беспилотник над регионами России. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областями. Вооруженные силы Украины также пытались атаковать Московский регион и Ставропольский край, уточнили в министерстве.

В ночь на 20 мая и утром над Нижегородской областью были ликвидированы 30 дронов. На территории двух промышленных предприятий в Кстовском районе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов вспыхнули пожары, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Работал в штабах на объектах. Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента», — сказал губернатор.

Согласно предварительной информации, в результате налетов никто не пострадал. Все районные школы временно перевели на дистанционный формат обучения.

Сколько человек пострадали в результате атак ВСУ на российские регионы

Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель — его госпитализировали, говорится в сообщении регионального оперштаба.

«На участке автодороги Борисовка — Головчино вчера поздно вечером FPV-дрон ударил по машине скорой помощи. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — отмечается в публикации.

ВСУ могли обстрелять Белгородскую область с применением американских систем залпового огня HIMARS из Харьковской или Сумской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Реактивные системы залпового огня HIMARS Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Предположу, что ВСУ пытались нанести удар по Белгородской области из американских установок HIMARS. Расстояние позволяет: [снаряды пролетают] 80 с лишним километров. Противник мог бить из Харьковской или Сумской областей. Военные ВСУ запускают ракеты и уходят. Часто расчеты не успевают [скрыться], их выявляют и уничтожают», — высказал мнение Дандыкин.

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на автозаправочную станцию в селе Смотрова Буда Клинцовского района Брянской области увеличилось до трех человек, заявил врио главы региона Егор Ковальчук. По его словам, ранения получила мирная жительница.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Ковальчук.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию

Как девочка вывела из строя украинский танк в ДНР

По информации СМИ, девятилетняя девочка из Артемовска Донецкой Народной Республики вывела из строя башню украинского танка. Ее отец заявил журналистам, что неисправную технику отправили на боевое задание, где она была подбита российскими военнослужащими.

«Напротив нашего дома украинские военные ставили танки. И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк», — рассказал мужчина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, когда прибыл командир экипажа, украинские бойцы побоялись сознаться в том, что пустили ребенка в машину. Проблему с башней устранить не удалось. Несмотря на это, экипаж отправили на передовую на неисправной машине. Российские военные освободили Артемовск 20 мая 2023 года.

Жителя Кубани подозревают в подготовке поджога объекта железной дороги

Сотрудники российских силовых ведомств задержали жителя Краснодара, которого подозревают в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги по заданию украинского куратора, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной в РФ террористической организации.

В ФСБ отметили, что злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию в отношении военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в спецоперации. Возбуждено уголовное дело, решением суда краснодарец заключен под стражу.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двух крымчан осудили за шпионаж в пользу Украины

Суд приговорил двух крымчан к 15 и 17 годам колонии соответственно за шпионаж в пользу Украины. В июле 2024 года молодой человек сфотографировал военную технику, а женщина сняла на видео военные корабли.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Женщина приговорена к 15 годам лишения свободы, которые ей предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве Крыма отметили, что в 2024 году мужчина, открыто выступавший против СВО, наладил связь с представителем Службы безопасности Украины. Он предложил помощь иностранной разведке в действиях против России. Крымчанин вовлек в противоправную деятельность сожительницу. Он использовал для передачи материалов Telegram‑канал, подконтрольный украинским спецслужбам.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 20 мая: последние новости, что в Купянске

«Смерть» пулеметного расчета и взрывы у «Южмаша»: новости СВО к утру 20 мая

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 мая