20 мая 2026 в 11:49

Двоих жителей Крыма осудили за госизмену

Двое крымчан приговорены к 15 и 17 годам колонии по делу о шпионаже в пользу Украины, сообщает ТАСС. В июле 2024 года молодой человек снял на фото военную технику, а женщина сделала кадры с военными кораблями.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Женщина приговорена к 15 годам лишения свободы, которые ей предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре.

Как установила прокуратура Крыма, в 2024 году мужчина, открыто выступавший против СВО, наладил связь с представителем СБУ и предложил помощь иностранной разведке в действиях против России. К противоправной деятельности он подключил свою сожительницу, а для передачи материалов использовал Telegram‑канал, подконтрольный украинским спецслужбам.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

