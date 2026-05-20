Василевка, Дробышево, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 20 мая? Что происходит у Белицкого, Бочково, Василевки, Волчанска, Волоховки, Гришино, Граново, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Новоалексадровки, Охримовки, Федоровки Второй, Харькова, Шевченко, Часова Яра и Чайковки?

WarGonzo

На Красноармейском направлении идут бои в населенных пунктах Василевка и Мирное, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении продолжаются боестолкновения западнее Белицкого и у Нового Донбасса. На Константиновском направлении войска РФ атакуют от Ильиновки и Долгой Балки. Есть успехи в Молочарке. На Краснолиманском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в районе Дробышево и Святогорска. На Северском направлении продолжаются бои южнее и восточнее Рай-Александровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ вязли под контроль населенный пункт Волоховка, расположенный в одном километре юго-западнее Чайковки. ВС РФ продвигаются в районе Караичного», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Константиновском направлении ситуация для ВСУ ухудшается, потому что ВС РФ всеми огневыми средствами ломают логистику, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Добропольском направлении идут бои за Василевку и Мирное. Запоздало противник признал полную утрату Красноармейска (Покровска). На Харьковском направлении на Волчанском участке фронта штурмовые подразделения ВС РФ выбили из села Волоховка ВСУ и освободили населенный пункт. На Великобурлукском участке стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района», — отмечают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Северный ветер»

На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки и в лесных массивах, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«На Харьковском направлении в селе Гранов продолжаются стрелковые бои. ВС РФ зачищают подвалы некогда жилых домов и хозяйственных построек населенного пункта. На Липцевском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на восьми участках до 1000 метров. ВС РФ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в Охримовке», — сообщили военкоры.

