Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:44

Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие

Япония, Токио Япония, Токио Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнить обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, говорится в совместном заявлении двух стран. Москва и Пекин также выразили обеспокоенность накоплением Японией ядерных материалов.

Стороны призывают Японию добросовестно выполнять свои обязательства по скорейшему, полному и окончательному уничтожению оставленного в Китае химического оружия, — говорится в документе.

В заявлении также отмечено, что Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая». Москва также выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме». В документе подчеркивается, что Россия считает вмешательство во внутреннюю политику Китая прямой угрозой миру и безопасности в Тайваньском проливе.

Кроме того, Россия и Китай выразили обеспокоенность заявлениями ряда неядерных стран Евросоюза о намерении получить собственное ядерное оружие. Москва и Пекин призвали Международное агентство по атомной энергии обеспечить контроль за ядерной деятельностью в таких государствах.

Мир
Россия
Китай
Япония
химоружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 21 мая: кратковременные дожди с грозами и жара
Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса
HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.