Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие

Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнить обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, говорится в совместном заявлении двух стран. Москва и Пекин также выразили обеспокоенность накоплением Японией ядерных материалов.

Стороны призывают Японию добросовестно выполнять свои обязательства по скорейшему, полному и окончательному уничтожению оставленного в Китае химического оружия, — говорится в документе.

В заявлении также отмечено, что Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая». Москва также выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме». В документе подчеркивается, что Россия считает вмешательство во внутреннюю политику Китая прямой угрозой миру и безопасности в Тайваньском проливе.

Кроме того, Россия и Китай выразили обеспокоенность заявлениями ряда неядерных стран Евросоюза о намерении получить собственное ядерное оружие. Москва и Пекин призвали Международное агентство по атомной энергии обеспечить контроль за ядерной деятельностью в таких государствах.