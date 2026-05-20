Россия и Китай выразили тревогу из-за ядерных планов Евросоюза

Россия и Китай выразили обеспокоенность заявлениями ряда неядерных стран Евросоюза о намерении получить собственное ядерное оружие, говорится в совместном заявлении двух стран. Москва и Пекин также призвали Международное агентство по атомной энергии обеспечить контроль за ядерной деятельностью в таких государствах.

Стороны выражают озабоченность в связи с заявлениями ряда формально неядерных стран Европейского союза в пользу обретения ядерного оружия и призывают Международное агентство по атомной энергии обратить на это самое пристальное внимание, а также обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах, — говорится в документе.

В совместном заявлении двух стран также говорится, что Россия и Китай вывели межгосударственное сотрудничество на самый высокий уровень за всю историю отношений. В документе подчеркивается, что Москва и Пекин продолжают последовательно развивать взаимодействие и укреплять партнерство.

Кроме того, Москва и Пекин договорились повышать уровень практического взаимодействия в космической сфере. Речь также идет о совместной работе по Международной научной лунной станции.