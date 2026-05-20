20 мая 2026 в 10:39

Россия и Китай объявили о достижении исторического пика в отношениях

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Москва и Пекин достигли наивысшего за всю историю уровня межгосударственного взаимодействия, следует из совместного заявления России и Китая, опубликованного на сайте Кремля. Государства продолжают демонстрировать неуклонное поступательное движение вперед в этом направлении, подчеркивается в документе.

Сформулированная в Совместной российско-китайской декларации от 25 апреля 1996 г. и закрепленная в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 г. модель отношений стала основой современных российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, которые благодаря неустанным усилиям сторон достигли наивысшего за всю историю уровня и продолжают поступательно развиваться, — говорится в сообщении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что страны планируют отстаивать Устав ООН и противодействовать любым проявлениям гегемонизма. Руководитель азиатской республики предостерег мировое сообщество от опасности скатывания к «миру джунглей» на международной арене.

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин по итогам двусторонних переговоров утвердили декларацию о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. Дипломат охарактеризовал подписанный документ как концептуальный.

Владимир Путин
Си Цзиньпин
