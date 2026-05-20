20 мая 2026 в 11:33

В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия

Роскачество спрогнозировало рост производства вина до 650 млн литров к 2030 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К 2030 году производство вина в России превысит 650 млн литров, что позволит занять до 80% рынка, сообщили ТАСС в Роскачестве. В организации уточнили, что импорт сохранится лишь в отдельных нишах — для некоторых сортов (Пино Гри, Совиньон Блан) и типов игристых вин. Прогноз напрямую связан с закладкой новых виноградников, площадь которых достигнет 120 тыс. гектаров.

Прогнозирование доли российского вина тесно связано с закладкой и вступлением в плодоношение новых виноградников. К 2030 году в России будет более 120 тыс. га соответственно. Вырастет объем производства и доля российских вин в продажах. Мы ожидаем объем выпуска вина всех типов к 2030 году на уровне более 650 млн литров, — говорится в сообщении.

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила, что красное вино традиционно рекомендуют к мясу, но для рыбного или овощного шашлыка лучше выбирать белое. При подборе напитка нужно ориентироваться на плотность блюда: чем жирнее мясо и наваристее соусы, тем выше должна быть кислотность вина, чтобы уравновесить вкус, пояснила эксперт.

Кроме того, врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что даже малые дозы вина при ежедневном приеме способны спровоцировать заболевания. Специалист отметил: абсолютно безобидного объема горячительных напитков не бывает.

Россия
Роскачество
вина
алкоголь
