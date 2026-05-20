В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия

К 2030 году производство вина в России превысит 650 млн литров, что позволит занять до 80% рынка, сообщили ТАСС в Роскачестве. В организации уточнили, что импорт сохранится лишь в отдельных нишах — для некоторых сортов (Пино Гри, Совиньон Блан) и типов игристых вин. Прогноз напрямую связан с закладкой новых виноградников, площадь которых достигнет 120 тыс. гектаров.

Вырастет объем производства и доля российских вин в продажах. Мы ожидаем объем выпуска вина всех типов к 2030 году на уровне более 650 млн литров, — говорится в сообщении.

