Психолог ответила, как работать с токсичным начальником

Психолог ответила, как работать с токсичным начальником Психолог Серебрякова: при общении с токсичным начальником важно создать границы

При общении с токсичным начальником важно установить личные границы, рассказала Lenta.ru клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Дарья Серебрякова. Она отметила, что сотрудник имеет право говорить о недопустимом тоне общения.

Важно сохранять психологические границы даже внутри сложной ситуации. Насколько возможно — переводить коммуникацию в деловую плоскость, фиксировать договоренности письменно, не втягиваться в эмоциональные провокации, разделять оценку вашей работы и оценку вашей личности, — рассказала Серебрякова.

Психолог подчеркнула, что токсичная среда всегда заставляет человека сомневаться в личностных качествах. По ее словам, в случае грубых нарушений, стоит рассмотреть юридические способы решения проблемы.

Ранее директор по аренде делового квартала Елена Малиновская рассказала, что молодые специалисты нередко покидают свои рабочие места из-за токсичности старших коллег. По ее словам, опытные сотрудники иногда критикуют инициативы новичков из-за страха потерять работу.