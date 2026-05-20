Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:34

Развожаев рассказал о состоянии пострадавших выпускников

Развожаев сообщил о тяжелом состоянии трех пострадавших выпускников

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Состояние троих из девяти подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13, оценивается врачами как тяжелое, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в МАКСе. Остальные находятся в средней степени тяжести. Школьники получают всю необходимую врачебную помощь, добавил он.

По уточненным данным, в школе № 13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее он сообщил об обрушении балкона в местной школе. Глава региона пообещал, что городские власти организуют детальное расследование инцидента. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Позже в социальных сетях опубликовали фото рухнувшего балкона со школьниками в Севастополе. По предварительным данным, выпускники вышли на конструкцию и начали прыгать, позируя для совместного снимка, после чего плита не выдержала. Один из раненых был доставлен в медучреждение без сознания.

Регионы
Севастополь
Михаил Развожаев
выпускники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа
«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером
Адвокат оценил вероятность признания историка моды Васильева иноагентом
Власти России могут принять закон о горных территориях
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.