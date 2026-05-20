Развожаев рассказал о состоянии пострадавших выпускников

По уточненным данным, в школе № 13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее он сообщил об обрушении балкона в местной школе. Глава региона пообещал, что городские власти организуют детальное расследование инцидента. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Позже в социальных сетях опубликовали фото рухнувшего балкона со школьниками в Севастополе. По предварительным данным, выпускники вышли на конструкцию и начали прыгать, позируя для совместного снимка, после чего плита не выдержала. Один из раненых был доставлен в медучреждение без сознания.