Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса

В текущем году случаи заражения хантавирусом в России ожидаются, но паниковать не стоит — достаточно соблюдать осторожность, заявил академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня». Эксперт пояснил, что в РФ болезнь протекает в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом, в отличие от американского континента, где болезнь принимает вид кардиопульмонального синдрома, передает РИА Новости.

Хантавирусы делятся на две группы, на американском континенте болезнь протекает в виде кардиопульмонального синдрома. У нас хантавирус проявляет себя геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. <…> В этом году хантавирус, я думаю, тоже будет проявлять себя, но бояться его не надо. Просто нужно, чтобы была настороженность, — сказал академик.

Ранее сообщалось, что на начальной стадии после инкубации хантавирус напоминает типичный грипп: жар, головные боли, тошнота, рвота и мышечная боль. Но уже через три-пять дней могут развиться тяжелые осложнения — отек легких либо сердечная недостаточность.

Кроме того, доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок сообщил, что хантавирусы отличаются высокой способностью к мутациям, что может привести к возникновению новых штаммов с высоким уровнем летальности. Однако в нынешнем виде инфекция не несет серьезной опасности для людей, добавил завкафедрой.