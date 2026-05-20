Пьяная россиянка спровоцировала погоню со стрельбой В Туве нетрезвую водительницу задержали после погони со стрельбой

В Туве полиция со стрельбой задержала пьяную женщину без водительских прав, которая попыталась уйти от правоохранителей на автомобиле, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в МАКСе. По данным ведомства, сначала инспекторы остановили машину для оформления документов, однако одна из пассажирок пересела за руль, завела двигатель и резко стартанула с места.

В ночное время в г. Кызыле сотрудники полиции остановили иномарку. За рулем находилась 25-летняя местная жительница, не имеющая водительского удостоверения. Также в машине было еще шесть человек. Во время проверки все вышли из автомобиля, — заявила Волк.

В ходе погони она неоднократно нарушала ПДД и не реагировала на требования об остановке. После выезда за пределы города к ее преследованию подключились дополнительные экипажи. Для остановки автомобиля полицейские произвели предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам, после чего машина остановилась.

При задержании женщина сопротивлялась, однако стражи порядка быстро ее усмирили и заковали в наручники. Экспертиза подтвердила алкоголь в крови нарушительницы. Позднее выяснилось, что за рулем находилась младшая сестра первоначально остановленной нарушительницы, также не имеющая прав. В отношении обеих составлено 20 административных протоколов, автомобиль же перегнали на спецстоянку.



Ранее стало известно, что в Иглинском районе Башкирии школьник погиб в аварии, которую устроил его пьяный 22-летний дядя. Родственник 13-летнего подростка сел за руль без прав, предварительно выпив.