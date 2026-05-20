Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 13:35

Пьяная россиянка спровоцировала погоню со стрельбой

В Туве нетрезвую водительницу задержали после погони со стрельбой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Туве полиция со стрельбой задержала пьяную женщину без водительских прав, которая попыталась уйти от правоохранителей на автомобиле, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в МАКСе. По данным ведомства, сначала инспекторы остановили машину для оформления документов, однако одна из пассажирок пересела за руль, завела двигатель и резко стартанула с места.

В ночное время в г. Кызыле сотрудники полиции остановили иномарку. За рулем находилась 25-летняя местная жительница, не имеющая водительского удостоверения. Также в машине было еще шесть человек. Во время проверки все вышли из автомобиля, — заявила Волк.

В ходе погони она неоднократно нарушала ПДД и не реагировала на требования об остановке. После выезда за пределы города к ее преследованию подключились дополнительные экипажи. Для остановки автомобиля полицейские произвели предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам, после чего машина остановилась.

При задержании женщина сопротивлялась, однако стражи порядка быстро ее усмирили и заковали в наручники. Экспертиза подтвердила алкоголь в крови нарушительницы. Позднее выяснилось, что за рулем находилась младшая сестра первоначально остановленной нарушительницы, также не имеющая прав. В отношении обеих составлено 20 административных протоколов, автомобиль же перегнали на спецстоянку.

Ранее стало известно, что в Иглинском районе Башкирии школьник погиб в аварии, которую устроил его пьяный 22-летний дядя. Родственник 13-летнего подростка сел за руль без прав, предварительно выпив.

Регионы
Тува
ПДД
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
«Головотяпство»: Развожаев пообещал наказать виновных в ЧП со школьниками
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.