Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:09

В РПЦ призвали пересмотреть смысл мема «67» и не ругать молодежь

Священник Мурзин связал популярный мем «сикс севен» с 67 псалмом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В христианской традиции число 67 может иметь символическое значение, отметил священник Евгений Мурзин. Он призвал искать в этой цифре иной смысл и обратил внимание на 67-й псалом — одной из торжественных библейских песен, в которой говорится о победе Бога над злом, тьмой и смертью, сообщает журнал «Фома», освещающий темы православного христианства.

По мнению священнослужителя, даже подобные интернет-мемы могут стать поводом для интереса к истории и культуре. Вместо критики в адрес молодежи он предложил использовать такие явления как возможность объяснять скрытые смыслы и обращать внимание на религиозное наследие.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что введение официального запрета на использование популярного среди учащихся цифрового мема «67» абсолютно нецелесообразный шаг, поскольку любые административные ограничения молодежного сленга лишь простимулируют рост его востребованности. Он призвал профильные ведомства и общественность подходить к подобным проявлениям подростковой субкультуры максимально взвешенно и аккуратно.

Общество
мемы
РПЦ
священники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.