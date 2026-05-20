В РПЦ призвали пересмотреть смысл мема «67» и не ругать молодежь Священник Мурзин связал популярный мем «сикс севен» с 67 псалмом

В христианской традиции число 67 может иметь символическое значение, отметил священник Евгений Мурзин. Он призвал искать в этой цифре иной смысл и обратил внимание на 67-й псалом — одной из торжественных библейских песен, в которой говорится о победе Бога над злом, тьмой и смертью, сообщает журнал «Фома», освещающий темы православного христианства.

По мнению священнослужителя, даже подобные интернет-мемы могут стать поводом для интереса к истории и культуре. Вместо критики в адрес молодежи он предложил использовать такие явления как возможность объяснять скрытые смыслы и обращать внимание на религиозное наследие.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что введение официального запрета на использование популярного среди учащихся цифрового мема «67» абсолютно нецелесообразный шаг, поскольку любые административные ограничения молодежного сленга лишь простимулируют рост его востребованности. Он призвал профильные ведомства и общественность подходить к подобным проявлениям подростковой субкультуры максимально взвешенно и аккуратно.