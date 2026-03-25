Ветераны боевых действий США осудили Белый дом за циничные поступки

Ветераны боевых действий и родственники погибших военных в США выступили с резкой критикой в адрес администрации президента Дональда Трампа из-за публикаций в соцсетях Белого дома развлекательных роликов и мемов о войне с Ираном, сообщает The Washington Post. По мнению собеседников издания, власти превращают серьезный военный конфликт в шоу.

Отмечается, что подобные ролики публикуются даже в дни, когда сообщается о новых жертвах среди американских военных. Как напомнила газета, на следующий день после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео со взрывами и кадрами из компьютерной игры.

Это кажется почти непристойным по сравнению с реальным насилием и страданиями, которые там происходят, — заявил изданию полковник армии США в отставке Джо Бучино.

В Белом доме в ответ заявили, что данная стратегия призвана продемонстрировать мощь американской армии и гордость за успешную операцию. Однако многие были обескуражены тем, что высшее должностное лицо страны во время войны публиковало ролики с ракетными ударами под поп-музыку вперемешку с кадрами из Call of Duty и мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

Ранее пресс-служба Белого дома в социальных сетях опубликовала кадры ударов по Ирану с подписью «Тачдаун». При этом названные кадры чередовались с нарезкой из матчей американского футбола.