25 марта 2026 в 14:25

Ветераны боевых действий США осудили Белый дом за циничные поступки

WP: ветераны боевых действий США осудили Белый дом за мемы о войне в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Ветераны боевых действий и родственники погибших военных в США выступили с резкой критикой в адрес администрации президента Дональда Трампа из-за публикаций в соцсетях Белого дома развлекательных роликов и мемов о войне с Ираном, сообщает The Washington Post. По мнению собеседников издания, власти превращают серьезный военный конфликт в шоу.

Отмечается, что подобные ролики публикуются даже в дни, когда сообщается о новых жертвах среди американских военных. Как напомнила газета, на следующий день после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео со взрывами и кадрами из компьютерной игры.

Это кажется почти непристойным по сравнению с реальным насилием и страданиями, которые там происходят, — заявил изданию полковник армии США в отставке Джо Бучино.

В Белом доме в ответ заявили, что данная стратегия призвана продемонстрировать мощь американской армии и гордость за успешную операцию. Однако многие были обескуражены тем, что высшее должностное лицо страны во время войны публиковало ролики с ракетными ударами под поп-музыку вперемешку с кадрами из Call of Duty и мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

Ранее пресс-служба Белого дома в социальных сетях опубликовала кадры ударов по Ирану с подписью «Тачдаун». При этом названные кадры чередовались с нарезкой из матчей американского футбола.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржца с туберкулезом госпитализировали по требованию прокуратуры
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

