В Крыму ввели лимит на продажу бензина АИ-92 Аксенов: в Крыму с 31 мая начнет действовать лимит в 20 л на продажу АИ-92

С 31 мая в Крыму вводится ограничение на розничную продажу бензина марки АИ‑92, заявил глава региона Сергей Аксенов в своих социальных сетях. Водителям можно использовать не более 20 литров на одно транспортное средство.

Не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней, — уточнил Аксенов.

Отпуск бензина АИ‑95 с 31 мая будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. На заправках сетей АТАН и ТЭС реализация АИ‑95 будет осуществляться только по талонам. Актуальные адреса АЗС с наличием топлива опубликованы на сайте Минтопэнерго Крыма.

До этого было принято решение об ограничении продажи бензина марки АИ-95 в Республике Крым начиная с 09:00 30 мая. Пресс-служба Министерства топлива и энергетики Республики Крым отметила, что также установлен лимит в 20 литров на одного человека в сутки.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов обращал внимание, что подорожание топлива может привести к повышению цен на продукты питания. На этом фоне, по его словам, необходимо принять закон, ограничивающий рост стоимости бензина уровнем инфляции.