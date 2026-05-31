Приезд рэпера Канье Уэста парализовал жизнь в Стамбуле

Концерт американского рэпера Канье Уэста, который сейчас проходит в Стамбуле, еще до своего начала парализовал движение в турецком мегаполисе. Накануне вечером улицы встали из-за папарацци, пытавшихся заснять музыканта и его супругу Бьянку Цензори, направлявшихся на ужин.

При этом турецкие власти не возражают против такого транспортного коллапса. По предварительным оценкам, выступление принесет Стамбулу около $100 млн (9 млрд рублей) — именно столько, по подсчетам, оставят туристы, приехавшие на мероприятие.

Ранее сообщалось, что ради концерта американского рэпера в албанском городе Тирана построят временный стадион. Масштабное шоу запланировано на 11 июля. Изначально площадкой должен был стать стадион «Эйр Албания», однако его вместимость оказалась недостаточной. В итоге власти решили расширить инфраструктуру и возвести временную арену, чтобы увеличить число зрителей почти до 60 тыс.

До этого концерт Канье Уэста, запланированный на 19 июня в польском Хожуве, был отменен по формально-правовым причинам. Директор Силезского стадиона Адам Стшижевский объяснил, что выступление должно было пройти в рамках фестиваля Superauto.pl. Однако с резкой критикой музыканта выступила министр культуры Польши Марта Теньковская. Она заявила, что присутствие рэпера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в стране, где во время войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо.