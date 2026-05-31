ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 00:11

Приезд рэпера Канье Уэста парализовал жизнь в Стамбуле

Концерт Канье Уэста парализовал движение на улицах и в метро Стамбула

Турция, Стамбул Турция, Стамбул Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Концерт американского рэпера Канье Уэста, который сейчас проходит в Стамбуле, еще до своего начала парализовал движение в турецком мегаполисе. Накануне вечером улицы встали из-за папарацци, пытавшихся заснять музыканта и его супругу Бьянку Цензори, направлявшихся на ужин.

При этом турецкие власти не возражают против такого транспортного коллапса. По предварительным оценкам, выступление принесет Стамбулу около $100 млн (9 млрд рублей) — именно столько, по подсчетам, оставят туристы, приехавшие на мероприятие.

Ранее сообщалось, что ради концерта американского рэпера в албанском городе Тирана построят временный стадион. Масштабное шоу запланировано на 11 июля. Изначально площадкой должен был стать стадион «Эйр Албания», однако его вместимость оказалась недостаточной. В итоге власти решили расширить инфраструктуру и возвести временную арену, чтобы увеличить число зрителей почти до 60 тыс.

До этого концерт Канье Уэста, запланированный на 19 июня в польском Хожуве, был отменен по формально-правовым причинам. Директор Силезского стадиона Адам Стшижевский объяснил, что выступление должно было пройти в рамках фестиваля Superauto.pl. Однако с резкой критикой музыканта выступила министр культуры Польши Марта Теньковская. Она заявила, что присутствие рэпера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в стране, где во время войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо.

Шоу-бизнес
Канье Уэст
Стамбул
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.