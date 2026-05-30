Роман с Джиганом, наследство Тиммы, хейтеры: как живет Анна Седокова

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова продолжает творческую деятельность в России. Что известно о ее романе с рэпером Джиганом и инциденте на концерте певицы Любови Успенской?

Инцидент на концерте Успенской

Седокова в соцсетях заявила, что больше не будет выступать там, где ее не ждут. Поводом стал недавний инцидент на концерте Успенской, когда к ней подошел неизвестный мужчина и заявил, что ей не следует больше выходить на сцену.

«Я больше никогда не приду туда. И не выпрусь, как идиотка, на сцену, что бы мне ни говорили. Буду выходить только на свою сцену», — заявила Седокова.

Певица назвала произошедшее унизительным и отметила, что изначально не планировала участвовать в выступлении, однако друзья настояли на ее выходе. Седокова добавила, что не знает личность мужчины, сделавшего ей замечание, но уверена, что он не был сотрудником заведения, где проходило мероприятие.

Наследство Тиммы

Седокова заявила в соцсети, что сама добилась всех материальных благ, которые у нее есть. Так она отреагировала на судебное разбирательство, касающееся раздела имущества ее покойного супруга баскетболиста Яниса Тиммы, в частности квартиры. Артистка опровергла слова, что ей подарили жилплощадь.

«Да, работать — это намного сложнее, чем подсосаться к кому‑нибудь и тянуть из него деньги. Но работа приносит и удовольствие тоже», — написала Седокова.

Роман с Джиганом

Артистка Анна Калашникова опровергла слухи о романе рэпера Джигана и Седоковой. По ее словам, Джиган по-прежнему любит бывшую жену Оксану Самойлову и надеется на воссоединение семьи.

«Просто дружба и такая интрига небольшая. Рановато Джигану еще строить личную жизнь, потому что он очень сильно любит Оксану и надеется, что она вернется и все снова наладится. Все-таки у них очень тесная связь, и они очень долго были вместе. Мы видим, что он активно с детьми общается, с сыном везде ходит», — поделилась Калашникова.

Артистка допустила, что слухи и публикации в Сети могут быть связаны с подготовкой совместного трека Джигана и Седоковой. Сами музыканты роман пока не комментируют, однако Седокова недавно опубликовала видео, на котором лежит на плече у рэпера, с подписью: «Счастье любит тишину».

Сам Джиган также опроверг отношения с Седоковой. Он подчеркнул, что после развода с блогершей Оксаной Самойловой еще не готов к отношениям.

«Не выдавайте желаемое за действительное. Я не готов вообще ни к каким отношениям. Я ни с кем не состою в отношениях», — сказал Джиган.

«Черная вдова»

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Седокова способна улучшить свою репутацию через творческую деятельность. По его словам, со временем создание нового контента позволит устранить негативные последствия, связанные с уходом из жизни Яниса Тиммы.

«Шлейф „черной вдовы“, мне кажется, прикрепился к Анне на долгие годы. Мне кажется, так быстро от этого пятна не избавиться. И, по сути, сейчас в информационном пространстве она все больше появляется именно с этой темой. Интерес к ее деятельности отходит на второй план. Она как раз-таки может воспользоваться этим инструментом, именно обратить внимание аудитории больше на свое творчество. Ей надо выпускать больше контента, коллабораций с артистами, самой участвовать в мероприятиях, может быть, в шоу-проектах, чтобы переключить внимание аудитории с негативной повестки на непосредственно творческую составляющую», — поделился Рудченко.

