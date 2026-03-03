«Подсосаться к кому-нибудь»: Седокова вышла на связь из-за наследства Тиммы Седокова заявила, что Тимма не дарил ей квартиру

Певица Анна Седокова заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что сама добилась всех материальных благ, которые у нее есть. Так она отреагировала на судебное разбирательство, касающееся раздела имущества ее покойного супруга — баскетболиста Яниса Тиммы, в частности, квартиры. Артистка опровергла слова, что ей подарили жилплощадь.

Да, работать — это намного сложнее, чем подсосаться к кому‑нибудь и тянуть из него деньги. Но работа приносит и удовольствие тоже, — написала Седокова.

Ранее стало известно о планах отца и матери Тиммы приехать в Россию, чтобы присутствовать на судебных заседаниях против Седоковой. Их адвокат сообщила NEWS.ru, что больше всего они хотят восстановить справедливость и наказать певицу, которая «бессердечно поступила с их сыном».

Между тем адвокат Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала, что перед смертью баскетболист писал бывшей супруге о том, что она оставила его без денег. По словам защитницы, певица забрала несколько принадлежавших Янису телефонов, утверждая, что они — ее собственность.