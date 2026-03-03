Продюсер ответил, как перепалка с фанатами повлияет на карьеру певицы Славы Продюсер Рудченко: скандал вокруг концерта Славы не повлияет на ее карьеру

Скандал, случившийся на концерте певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская), не отразится на карьере исполнительницы, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. Однако, по его словам, артисты должны ответственно подходить к своим выступлениям.

Действительно, у Славы сейчас не самый легкий период. Расставание с супругом, который финансировал ее, сказывается на творчестве и, конечно, на психоэмоциональном состоянии. Поэтому была такая реакция на концерте, в соцсетях появляются определенные срывы от артистки. Я не думаю, что в целом этот скандал как-то повлияет на ее карьеру. Многие и так в курсе, что происходит с певицей, — предположил Рудченко.

Он подчеркнул, что поклонников не должно волновать, в каком эмоциональном состоянии находится исполнитель. По словам продюсера, зритель пришел и заплатил за качественное шоу, а артист должен сам решать, провести его или нет.

Артист должен работать качественно в любом состоянии или брать перерыв, если выступать не позволяет состояние здоровья. Осознание этого — зрелая позиция, которая говорит о профессионализме исполнителя и отношении к своему зрителю, — заключил Рудченко.

Ранее фанаты Славы во время концерта в Пензе обвинили певицу в нетрезвости. Артистка прервала выступление, чтобы разобраться в ситуации. Позже она записала видеообращение, где сквозь слезы призналась, что в тот день чувствовала себя плохо и с трудом вышла на сцену.