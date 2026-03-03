Песков рассказал, какое обещание Путин дал лидерам арабских стран

Президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер дал обещание коллегам из арабских стран передать Ирану глубокую озабоченность в связи ударами по инфраструктуре, передает РИА Новости.

В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством, — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд детально проанализировали текущую ситуацию и возможные последствия стремительно развивающейся военной эскалации. Особое внимание стороны уделили поиску путей недопущения дальнейшего расширения конфликта, который грозит втянуть в себя все новые государства.