Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО Суд в Варшаве продлил арест российского археолога Бутягина до 1 июня

Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, заявил в беседе с РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. По его словам, это решение будет обжаловано сразу после того, как юристы ознакомятся с ним в письменном виде. Заседание проходило в закрытом режиме.

Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 1 июня. Продолжение слушания по экстрадиции назначено на 18 марта, — подчеркнул Нагурский.

Бутягин — автор множества научных публикаций, в том числе посвященных античному городу Мирмекию. Кроме того, он является заведующим сектором отдела античного мира, секретарем археологической комиссии Эрмитажа. Дело ученого вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги считают его преследование политически мотивированным.

Археолог был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В МИД России заявили, что обвинения Киева в адрес Бутягина носят абсурдный, политизированный и спекулятивный характер.

Ранее сообщалось, что судья по делу Бутягина Дариуш Любовский подал в отставку из-за сомнений вышестоящих инстанций в его беспристрастности. При этом отмечается, что он все же продолжит работу в ходе данного процесса.