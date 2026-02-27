Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:00

Топ-менеджера «Газпром нефти» могут отправить в СИЗО

Следствие просит арестовать зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в суде. Подробности обвинения пока не раскрываются.

Следствие просит арестовать Джалябова, — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что топ-менеджера задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей. По версии следствия, взятки были получены в 2020–2021 годах, когда Джалябов руководил филиалом «Газпром инвест Надым». Задержание было произведено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

До этого стало известно, что во Владивостоке были задержаны глава департамента недропользования по ДФО Дмитрий Цуканов и его заместитель Артем Невеселый. Чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов. По предварительным данным, они получили взятку в крупном размере за выдачу лицензий на разведку. Оба были отправлены в изолятор временного содержания.

Газпром
суды
аресты
СИЗО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США применили секретное лазерное оружие против своего же дрона
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.