Топ-менеджера «Газпром нефти» могут отправить в СИЗО

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в суде. Подробности обвинения пока не раскрываются.

Следствие просит арестовать Джалябова, — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что топ-менеджера задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей. По версии следствия, взятки были получены в 2020–2021 годах, когда Джалябов руководил филиалом «Газпром инвест Надым». Задержание было произведено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

До этого стало известно, что во Владивостоке были задержаны глава департамента недропользования по ДФО Дмитрий Цуканов и его заместитель Артем Невеселый. Чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов. По предварительным данным, они получили взятку в крупном размере за выдачу лицензий на разведку. Оба были отправлены в изолятор временного содержания.