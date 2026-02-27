Вымогатель из Прикамья выплатил компенсацию пострадавшему, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Пермскому краю. Злоумышленник вывез знакомого на лесопилку и заставил копать себе могилу.

В ведомстве рассказали, что, находясь под давлением, пострадавший пообещал отдать еще 150 тыс. рублей, подписал доверенность на авто и «признание» в том, чего не совершал. Нарушителей задержали, когда они ехали в угнанной машине пострадавшего.

Фигуранты получили реальные сроки. Инициатор должен был выплатить потерпевшему 200 тыс. рублей, а его пособник — 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что участники организованной преступной группы получили от трех до пяти лет колонии за серию вымогательств в Санкт-Петербурге. Приговор четырем фигурантам вынес городской суд.