Адвокат-решала вымогал у застройщика 330 млн рублей

17 февраля 2026 в 13:35

В Красноярске адвокат вымогал 330 млн рублей за обещание повлиять судью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Красноярске задержали адвоката и двух местных жителей, передает ГСУ СК России по региону. По версии следствия, они пообещали предпринимателю добиться нужного решения суда за 330 млн рублей. В отношении троих фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Подогреваемых заключили под стражу.

Следствие считает, что в 2024 году фигуранты узнали о судебном споре компании за земельные участки на территории бывшего комбайнового завода. Они вышли на представителя организации и заявили, что адвокат якобы уже договорился с судьей. В действительности они не имели возможности повлиять на решение суда.

За содействие в получении положительного результата представитель компании должен был передать фигурантам 330 млн рублей, — сказано в публикации.

Ранее Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему руководителю компании «Строймонтаж» Михаилу Воловичу, которая выступала подрядчиком при возведении «Сибирь Арены». Его отправили в исправительную колонию на 7,5 года и назначили штраф в размере 5 млн рублей.

