Адвокат-решала вымогал у застройщика 330 млн рублей

В Красноярске задержали адвоката и двух местных жителей, передает ГСУ СК России по региону. По версии следствия, они пообещали предпринимателю добиться нужного решения суда за 330 млн рублей. В отношении троих фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Подогреваемых заключили под стражу.

Следствие считает, что в 2024 году фигуранты узнали о судебном споре компании за земельные участки на территории бывшего комбайнового завода. Они вышли на представителя организации и заявили, что адвокат якобы уже договорился с судьей. В действительности они не имели возможности повлиять на решение суда.

За содействие в получении положительного результата представитель компании должен был передать фигурантам 330 млн рублей, — сказано в публикации.

